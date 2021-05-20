Для встречи с внуками невестка выдвинула новые условия

5МИНУТКАДети и семьяДля встречи с внуками невестка выдвинула новые условия Моя невестка страшно боится заболеть коронавирусом и еще с прошлого года превратила свой дом в неприступную крепость.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVera DobryaginaСказать можно только одно - не повезло вам с невесткой. А в кого уж у вас сын такой пошёл - вам виднее)))Ирис"Вакцина состряпанная на скорую руку"... Я бы тоже такой дурище внуков не давала...ЭЭмма"Вакцина состряпанная на скорую руку"... А что, это не правда? Вакцина должна тестироваться не менее 2х лет (на наличие побочных эффектов) и только потом внедряться в массы! А побочки данной вакцины не исследованы ,это сами разработчики признают!!! Тем более свекровь аллергик.ООльгаОт осинки не роняться апельсинки, в кого сынок то такой, что бы не смог на место жену-самодурку поставить.ИрисЖена не самодурка, самодурка свекровь. Со своим идиотизмом лезет в семью сына...Михаил_Невестка имеет полное право на личную безопасность в условиях разгула вируса и требовать строгого соблюдения действующих санитарных норм, её требования логичны и просты, а свекрови не следует раздувать свои подозрения и выдумки.Lena HeidelЯ думаю, что причина не только том, что дедушка и бабушка не привиты.Комментировать
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