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Для встречи с внуками невестка выдвинула новые условия

Для встречи с внуками невестка выдвинула новые условия

Моя невестка страшно боится заболеть коронавирусом и еще с прошлого года превратила свой дом в неприступную крепость.

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Vera Dobryagina
Сказать можно только одно - не повезло вам с невесткой. А в кого уж у вас сын такой пошёл - вам виднее)))
Ирис
"Вакцина состряпанная на скорую руку"... Я бы тоже такой дурище внуков не давала...
Эмма
"Вакцина состряпанная на скорую руку"... А что, это не правда? Вакцина должна тестироваться не менее 2х лет (на наличие побочных эффектов) и только потом внедряться в массы! А побочки данной вакцины не исследованы ,это сами разработчики признают!!! Тем более свекровь аллергик.
Ольга
От осинки не роняться апельсинки, в кого сынок то такой, что бы не смог на место жену-самодурку поставить.
Ирис
Жена не самодурка, самодурка свекровь. Со своим идиотизмом лезет в семью сына...
Михаил_
Невестка имеет полное право на личную безопасность в условиях разгула вируса и требовать строгого соблюдения действующих санитарных норм, её требования логичны и просты, а свекрови не следует раздувать свои подозрения и выдумки.
Lena Heidel
Я думаю, что причина не только том, что дедушка и бабушка не привиты.

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