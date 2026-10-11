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"Будем дожимать": Рожин о том, как ВС России громят ВСУ под Краматорском и Дружковкой

"Будем дожимать": Рожин о том, как ВС России громят ВСУ под Краматорском и Дружковкой

Под Дружковкой ВС РФ будут ликвидировать карман между Николайпольем и Райским — это откроет возможность для продвижения к югу города.

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