❗️В Бахчисарае мужчина нашел семена и вырастил коноплю Сотрудники правоохранительных органов выявили 49-летнего местного жителя, причастного к незаконному обороту запрещённых веществ.
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