Средняя скорость скачивания данных на 24 загруженных станциях московского метро достигла 185 Мбит/с. По итогам исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily первое место по совокупности показателей занял оператор «Билайн», опередив «МегаФон», МТС и Т2.
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