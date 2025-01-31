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Forbes: В предчувствии лютой смерти под Покровском дезертирует вторая подряд украинская «спецбригада»

Forbes: В предчувствии лютой смерти под Покровском дезертирует вторая подряд украинская «спецбригада»

  Командование ВСУ спокойно отправило на убой все наспех собранные бригады «150-й серии» Уже вторая за месяц недавно сформированная украинская армейская бригада разваливается на части при переброске на передовую на одном из наиболее напряжённых участков фронта.

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Комментарии
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Семен Демин
Куда, интересно, бегут дезертиры, где прячутся?
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8 час.
Сергей Трофимов
Россия включила хорошую мясорубку для уничтожения укрофашистов и она хорошо с этим справляется
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7 час.
Виктор Шилин
Кто не скачет, тот москаль
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7 час.
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