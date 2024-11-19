Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Петербурге мигрант-подросток избил школьника.
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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Петербурге мигрант-подросток избил школьника.