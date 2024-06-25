Госкомитет РТ по тарифам опроверг повышение цен на отопление на 60-70%

В Татарстане не планируется увеличивать тарифы на отопление на 60–70%. По информации пресс-службы Госкомитета РТ по тарифам, некоторые СМИ неправильно истолковали высказывания заместителя председателя ведомства Сергея Павлова, сделанные в ходе онлайн-эфира.