© Виталий Белоусов/РИА "Новости"Эксперты «Лаборатории Касперского» раскрыли новый вектор кибератаки через сканеры штрихкодов, который может открыть злоумышленникам доступ к системам управления складом и нарушить обработку и отгрузку заказов.