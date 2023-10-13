ЦБ снизил резервы для банков по условным обязательствам кредитного характера

Согласно указанию ЦБ, банки могут снизить резервы по условным обязательствам кредитного характера, к которым относятся кредитные линии, в том числе по кредитным картам, а также банковские гарантии и другие похожие инструменты.
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