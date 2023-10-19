Рекламу энергетических напитков в РФ могут запретить

Депутаты подготовили поправки в статью 7 Федерального закона «О рекламе». В настоящее время в ряде регионов действует запрет на продажу энергетиков лицам до 18 лет, установленные ограничения не дают желаемого эффекта, поскольку энергетики активно рекламируются на телевидении, радио, в интернете.