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Участник популярного шоу попросил слизать шоколад с его шорт

Участник популярного шоу попросил слизать шоколад с его шорт

Телезвезда и участник популярного реалити-шоу Celebrity Big Brother («Большой брат: Знаменитости») Крис Хьюз попросил участницу шоу и певицу Джоджо Сиву слизать шоколад с его шорт, что разозлило телезрителей.

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