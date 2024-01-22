В Словакии заявили об усталости Евросоюза от Киева

РИАМО - 22 янв. Член правящей партии Smer, глава комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри рассказал, что в странах Евросоюза растет усталость от Украины, а прежде всего – в Словакии, сообщает газета «Известия».