В Словакии заявили об усталости Евросоюза от Киева

РИАМО - 22 янв. Член правящей партии Smer, глава комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри рассказал, что в странах Евросоюза растет усталость от Украины, а прежде всего – в Словакии, сообщает газета «Известия».
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