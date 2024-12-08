Исламисты и силы вооруженной оппозиции вошли в Дамаск. По сообщениям Reuters, Башар Асад покинул столицу, премьер-министр объявил о готовности передать власть новому правительству.
Главное о падении режима Башара Асада
Комментарии
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Валерий Светлый
Это огромный провал для России
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7 час.
Александр Рожков
Вы правы. Это только кажется, что мы проиграли. Мы конечно же победили там. Но этого ни кто не должен знать. Это многоходовка! Всем радоваться!!!
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7 час.
александр бажан
Россия подписалась за Аседа. Он просто предал Россию. Это не Сальвадоре Альендо который отстаивал все до конца. Нет сейчас таких политиков которые отстаивали свою Родину и свои убеждения до конца, которые готовы отдать свою жизнь за свои убеждения. Я думаю-что Российские войска должны выйти из Сирии. Ребятам за пре дателей нечего воевать.
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6 час.
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