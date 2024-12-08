Главное о падении режима Башара Асада

Вы правы. Это только кажется, что мы проиграли. Мы конечно же победили там. Но этого ни кто не должен знать. Это многоходовка! Всем радоваться!!!

александр бажан

Россия подписалась за Аседа. Он просто предал Россию. Это не Сальвадоре Альендо который отстаивал все до конца. Нет сейчас таких политиков которые отстаивали свою Родину и свои убеждения до конца, которые готовы отдать свою жизнь за свои убеждения. Я думаю-что Российские войска должны выйти из Сирии. Ребятам за пре дателей нечего воевать.