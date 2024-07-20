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Формы «Зенита» и «Спартака», 85 штрафов Тюкавина, победа Надаля за 4 часа, украинцы не будут пожимать руки россиянам на ОИ и другие новости

1. «Зенит» поместил золотой шеврон на форму в честь 100-летия клуба: «Мяч под львиной лапой – олицетворение тотального доминирования на российской футбольной арене».

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