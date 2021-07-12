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Сторож кладбища нашел маленькую девочку без сознания...

Сторож кладбища нашел маленькую девочку без сознания...

Когда у Любы умерла мама, девочке было всего восемь лет. Отец запретил ей идти на похороны, и Люба так и не смог­ла попрощаться с единственным родным человеком.

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Вадим Белецкий
Не интересно, скучно и маложизненно
Елена Верия (Безденежных)
Здоровья и счастья бабушке и внучке! А отец - подлец.
вячеслав харченко
Срочно, сериал наснимать их по Р-2 столько наштамповали, что уже ничё другого не лезет.

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