Даже если вы уверены в своей грамотности, есть слова, в которых ошибаются почти все фото: MidjourneyСогласитесь, когда кто-то пишет «извените» или «день рождение», мы невольно начинаем сомневаться: а стоит ли относиться к этому человеку серьезно?Грамотность — это базовый минимум, без которого сложно воспринимать собеседника всерьез, даже если он говорит умные вещи.
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