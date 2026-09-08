Даже если вы уверены в своей грамотности, есть слова, в которых ошибаются почти все фото: MidjourneyСогласитесь, когда кто-то пишет «извените» или «день рождение», мы невольно начинаем сомневаться: а стоит ли относиться к этому человеку серьезно?Грамотность — это базовый минимум, без которого сложно воспринимать собеседника всерьез, даже если он говорит умные вещи.