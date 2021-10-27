Мировое обозрение

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Билеты на курорты в Турцию и Египет подорожали до 450 тысяч рублей из-за нерабочих дней

Билеты на курорты в Турцию и Египет подорожали до 450 тысяч рублей из-за нерабочих дней

Стоимость билетов на популярные у российских туристов курорты сильно выросла. Так, сейчас есть билеты в Турцию за 350 тысяч рублей, а перелет в Египет может обойтись в 450 тысяч рублей в одну сторону.

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