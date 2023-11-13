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«Шерлок Холмс» Василий Ливанов гневно высказался о поведении Аллы Пугачевой

«Шерлок Холмс» Василий Ливанов гневно высказался о поведении Аллы Пугачевой

Народный артист РСФСР Василий Ливанов знаком каждому по экранному образу Шерлока Холмса, которого он сыграл в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссера Игоря Масленникова по произведениям английского писателя Артура Конана Дойла.

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
Помню гневливый на низких тонах голос пугачихи с претензиями к Жириновскому. Какая она &quot;примадонна&quot; если у неё нет совести.
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22 час.
Валентин Воробьев
Ливанов подобрал точное определение для Пугачихи - &quot;мусор!&quot;
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20 час.

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