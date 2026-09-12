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Пятиклассники начнут изучать новый предмет

Пятиклассники начнут изучать новый предмет

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко С начала второго полугодия текущего учебного года для учащихся пятых классов вводится новый учебный курс "Духовно-нравственная культура России".

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