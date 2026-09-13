NYT: сторонники жесткой линии в Иране тайно сорвали перемирие с США

Граффити на одной из улиц Тегерана © Majid Asgaripour/WANA/Reuters Сторонники жесткой линии в руководстве Ирана могли намеренно сорвать перемирие с США, тайно приказав атаковать три коммерческих судна в Ормузском проливе.
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