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Газета.ру

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NYT: сторонники жесткой линии в Иране тайно сорвали перемирие с США

NYT: сторонники жесткой линии в Иране тайно сорвали перемирие с США

Граффити на одной из улиц Тегерана  © Majid Asgaripour/WANA/Reuters Сторонники жесткой линии в руководстве Ирана могли намеренно сорвать перемирие с США, тайно приказав атаковать три коммерческих судна в Ормузском проливе.

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