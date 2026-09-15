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Стоимость брендов онлайн-сервисов за год выросла на 0,5 трлн рублей

Совокупная стоимость брендов онлайн-сервисов выросла в 2025 году на 525 млрд рублей или на 25% по сравнению с 2024 годом, следует из исследования BrandLab (бывший представитель Brand Finance в России), которое публикует РБК.

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