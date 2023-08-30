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Будут ли жить музыканты? - Враг затаился в надежде, что нет (пусть оставит свои надежды!)

Будут ли жить музыканты? - Враг затаился в надежде, что нет (пусть оставит свои надежды!)

Они думают, что это фото залог их спокойствия? - Пусть даже не надеются! Это фото - залог, что кому-то станет еще хуже! Самое первое, убедительное для меня доказательство, что музыкальная группа живее всех живых это .

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Какую ахинею бы не писали всякие фашисты - спать им не придётся.
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