Антимигрантские бунты в Англии как результат политики замены населения. России приготовиться?

Модест

Такое впечатление, что у наших правителей западные хозяева, волю которых они исполняют, причём с большим рвением. Не надо быть большим провидцем, чтобы понять что ожидает Россию, достаточно взглянуть на страны исхода этих мигрантов. Будет большой кишлак 13 века, а не космическая держава. Даже множество кишлаков со своими баями, торгующими ресурсами, какие найдут в своих джамаатах. Золотые памятники себе высотой до неба, нищета, голод и болезни, отсутствие промышленности и махровый радикальный ислам. Не думаю, что наши небожители этого не видят, они не видят себя в этой стране, поскольку их дети и жёны уже давно свили семейные гнёздышки в калифорниях и майямах. Осталось хапнуть напоследок побольше бабла и заручиться гарантиями неприкосновенности за послушно проводимую политику и свинтить на своих джетах к хозяевам в свои уютные гнёздышки. Как Козырев или Касьянов, как лучший немец милый Горби. Более разумного объяснения политике исламизации и кишлакизации что-то не находится. А ещё и конституционный запрет на идеологию с непонятным движением страны в никуда. В очередной раз народ обманулся в своих ожиданиях, и это горько осознавать.