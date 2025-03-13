В США захотели заключить огромную сделку с РФ по газу

США изучают пути сотрудничества с российским энергетическим гигантом «Газпром» в рамках глобальных проектов, что потенциально может проложить путь к более тесным связям с Кремлем и мирному соглашению по Украине.
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