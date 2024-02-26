«Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Вахду» благодаря дублю Хамдаллы, Бензема не забил пенальти

Действующий чемпион Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» на своем поле вырвал победу у «Аль-Вахды» — 2:1. «Иттихад», пропустив гол первым, мог отыграться еще до перерыва, но знаменитый французский нападающий Карим Бензема не реализовал пенальти.
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