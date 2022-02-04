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Жительница Хабаровского края продала камчатскому покупателю несуществующего пса

Жительница Хабаровского края продала камчатскому покупателю несуществующего пса

29-летнюю жительницу села Некрасовка Хабарвоского края обвинили в мошенничестве. Прокуратура утвердила обвинительное заключение для передачи в суд.

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