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Новости Тамбова

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Тамбовский боксёр выиграл золото на Всероссийских соревнованиях

Тамбовский боксёр выиграл золото на Всероссийских соревнованиях

Тамбовский боксёр Данила Леденев выполнил норматив на присвоение звания "Мастер спорта России". Он стал победителем XXII Всероссийских соревнований среди юниоров 17-18 лет на призы Заслуженного мастера спорта, чемпиона мира Айрата Хаматова.

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