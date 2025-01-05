Тамбовский боксёр выиграл золото на Всероссийских соревнованиях

Тамбовский боксёр Данила Леденев выполнил норматив на присвоение звания "Мастер спорта России". Он стал победителем XXII Всероссийских соревнований среди юниоров 17-18 лет на призы Заслуженного мастера спорта, чемпиона мира Айрата Хаматова.
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