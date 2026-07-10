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Экс-хавбек «Спартака» Яковлев: «Нам дали выбор: премиальные за каждый матч или большая сумма за выход в полуфинал ЛЕ. Выбрали второе, попали на «Порту» и ничего не получили»

Экс-полузащитник «Спартака» Павел Яковлев рассказал историю о выплате премиальных за участие в Лиге Европы.

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