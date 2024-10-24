«Вопли загнанной в угол крысы»: Что стоит за предложением Зеленского не бить по энергообъектам

Сергей

Заявление - ДЕРЬМО, как и сам зеленский! После логоворённости (если вдруг ..., а вдруг...), он же первый и ударит по какому нибудь энергообъекту на территории России, а мы , как прилежные долб... ученики будем соблюдать взятые на себя обязательства!! Граблей много!!!