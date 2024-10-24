Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 483 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mullonen
    Вот ты можешь представить, что бы полковник, командир части, проверял, напр... у солдат подшивку воротничков? Я, напр..."Путин на протяже...
  • владимир беспалов
    держатель компромата коллективный.Не один рыжийЧубайса на базу
  • Геннадий Гудков
    🤝❗🤝Приезжие "специал...

«Вопли загнанной в угол крысы»: Что стоит за предложением Зеленского не бить по энергообъектам

«Вопли загнанной в угол крысы»: Что стоит за предложением Зеленского не бить по энергообъектам

  «Вся политическая верхушка на Украине находится в ступоре» Зеленский в интервью Financial Times заявил, что прекращение взаимных атак на энергетические объекты может стать важным шагом на пути к завершению военного конфликта на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
MB
Marina Bubon
С кем договариваться? С ушлёпком, который нацепил футболку , расписанную его хотелкой- сделаем Россию меньше?!гы-ыыыы((((((
Ответить
13 час.
Сергей
Заявление - ДЕРЬМО, как и сам зеленский! После логоворённости (если вдруг ..., а вдруг...), он же первый и ударит по какому нибудь энергообъекту на территории России, а мы , как прилежные долб... ученики будем соблюдать взятые на себя обязательства!! Граблей много!!!
Ответить
9 час.
В С
Тупой хохложопый крысёныш, а не крыса.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх