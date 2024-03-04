Пермский уполномоченный помог обществу вернуть незаконно взысканный исполнительский сбор

В обращении в адрес Павла Новоселова представитель юридического лица рассказал, что после добровольного погашения задолженности в срок, установленный судебными приставами-исполнителями, должностное лицо службы судебных приставов вынесло постановление о взыскании исполнительского сбора.
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