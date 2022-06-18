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Генерал ВСУ Карпенко заявил о ненадежности поставленных ВСУ гаубиц М777

Генерал ВСУ Карпенко заявил о ненадежности поставленных ВСУ гаубиц М777

Поставленные ВСУ гаубицы американского производства М777 выходят из строя из-за многочисленных боев и многократного использования, заявил начальник материально-технического обеспечения командования сухопутных войск Украины Владимир Карпенко.

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