Генерал ВСУ Карпенко заявил о ненадежности поставленных ВСУ гаубиц М777

Поставленные ВСУ гаубицы американского производства М777 выходят из строя из-за многочисленных боев и многократного использования, заявил начальник материально-технического обеспечения командования сухопутных войск Украины Владимир Карпенко.
Поставленные ВСУ гаубицы американского производства М777 выходят из строя из-за многочисленных боев и многократного использования, заявил начальник материально-технического обеспечения командования сухопутных войск Украины Владимир Карпенко.
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