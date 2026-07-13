Праздники 14 июля: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

14 июля 2026 года объединяет российские, международные, государственные и народные даты. В эту дату в России отмечают праздник, связанный с летним урожаем, в мире вспоминают исторические и символические даты, а православная традиция посвящает день памяти святых врачей-бессребреников Космы и Дамиана.