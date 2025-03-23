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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпин о словах Дзюбы про мяч Jogel: «Им все не так – то поле плохое, то трусы не те, то еще что‑то. Непривычно, наверное, да»

На игре команды Валерия Карпина против Гренады (5:0) использовался продукт компании Jogel под названием «Меридиан.

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