В среднем по России ценник для «легковушек» составляет 15780 рублей, а в Москве — 20313 рублей.Траты на техобслуживание авто в России за год выросли на 12%, в среднем расходы на ТО для «легковушек» составляет 15780 рублей, в Москве — 20313 рублей, сообщает AVTONEWS.