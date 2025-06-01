Подведен итог исследования о влиянии прогулок в лесу на человека

20 минут в лесу снизят уровень стресса.фото: unsplash.com/@d_kahАвстрийские специалисты заявили, что всего 20-минутная прогулка в лесу значительно снизит уровень стресса и улучшит эмоциональное состояние человека.
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