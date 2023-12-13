1,2 млрд "дружественных" яиц ввезут в Россию без пошлины для сбалансирования рынка

Поставки будут осуществляться исключительно из дружественных стран Правительство РФ поддержало отмену таможенной пошлины на ввоз импортных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года в объеме 1,2 млрд штук, сообщает ТАСС.
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