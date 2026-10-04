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5 признаков, что вы избаловали ребёнка. Как это исправить

Ребенок не слышит «нет», не говорит «спасибо» и все время хочет большего? Разбираем пять признаков избалованности и шесть простых шагов, которые помогут это исправить.

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