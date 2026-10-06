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Дефицит рабочих в России может вырасти в 2,5 раза к 2030 году

Дефицит рабочих в России может вырасти в 2,5 раза к 2030 году

Предприятия закрывают нехватку людей сверхурочными К 2030 году дефицит рабочих кадров в России может вырасти более чем в 2,5 раза — с 1 млн до 2,61 млн человек.

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