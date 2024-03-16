«Деньги от государства». Как севастопольцам получить налоговый вычет на лечение?

Социальный вычет на лечение и приобретение медикаментов представляет собой возврат ранее уплаченного налогоплательщиком налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для частичной компенсации расходов на покупку лекарств или получение медицинских услуг.
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