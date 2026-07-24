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Царьград

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Сырский не раз выходил сухим из воды. Но это ему не простили: Причину отставки раскрыл Юрий Котенок

Сырский не раз выходил сухим из воды. Но это ему не простили: Причину отставки раскрыл Юрий Котенок

Александр Сырский не раз выходил сухим из воды. Но вот это ему не простили - так, Юрий Котенок раскрыл причину отставки: она обусловлена конфликтом экс-главнокомандующего ВСУ с Михаилом Фёдоровым.

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