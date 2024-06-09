Вокруг света: Прячется от журналистов, попал под тотальный контроль матери: Что известно о младшем сыне Дональда Трампа

Когда Дональд Трамп стал президентом США, его семья также оказалась в центре внимания, включая его младшего сына Бэррона Трампа, которому сейчас 18 лет, и он в значительной степени вырос в политической сфере своего отца.
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