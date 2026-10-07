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Регионы получат 72 модернизированных вертолета Ми-8 на льготных условиях

Регионы получат 72 модернизированных вертолета Ми-8 на льготных условиях

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) подписали контракт на передачу авиаперевозчикам 72 вертолетов Ми-8МТВ-1, произведенных на Казанском вертолетном заводе.

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