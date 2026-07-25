Политолог заявил об основаниях полагать, что осенью война выйдет за географические пределы Украины

Украина и ее западные покровители, а точнее, практически соучастники конфликта с Россией, сделали ставку на ифраструктурную войну, в которой намерены нанести максимально серьезный ущерб России, даже не считаясь с тем, что такая тактика может очень дорого обойтись Украине вплоть до прекращения ее существования.