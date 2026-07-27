ВС РФ расширили плацдарм на восточных подступах к Краматорску - в 4 км от города

Российские войска продолжают бои по освобождению оставшейся части Донецкой Народной Республики. В результате успешных действий в наступлении была расширена зона контроля на восточных подступах к Краматорску.
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