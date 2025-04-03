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Северный морской путь⚓

2 подписчика
Атомный ледокол "Урал" в акватории Обской губы в середине марта 2025 года

Атомный ледокол "Урал" в акватории Обской губы в середине марта 2025 года. За фото большое спасибо постоянным подписчикам.

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