Атомный ледокол "Урал" в акватории Обской губы в середине марта 2025 года. За фото большое спасибо постоянным подписчикам.
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Атомный ледокол "Урал" в акватории Обской губы в середине марта 2025 года. За фото большое спасибо постоянным подписчикам.