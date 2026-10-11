iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Как выгорает QD-OLED монитор за 30 месяцев нещадящей нагрузки по 8-12 часов в день. Автор Monitors Unboxed опубликовал новый отчёт

Как выгорает QD-OLED монитор за 30 месяцев нещадящей нагрузки по 8-12 часов в день. Автор Monitors Unboxed опубликовал новый отчёт

Ухудшение линейное и не особо быстрое Один из авторов каналов Monitors Unboxed и Hardware Unboxed опубликовал очередное видео с отчётом о состоянии своего OLED-монитора.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым