Как выгорает QD-OLED монитор за 30 месяцев нещадящей нагрузки по 8-12 часов в день. Автор Monitors Unboxed опубликовал новый отчёт

Ухудшение линейное и не особо быстрое Один из авторов каналов Monitors Unboxed и Hardware Unboxed опубликовал очередное видео с отчётом о состоянии своего OLED-монитора.
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