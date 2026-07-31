Морячку отправили в тюрьму за домогательства к коллегам на британском эсминце

www.globallookpress.com/Bryan Moffat/ZUMAPRESS.com В Великобритании 25-летнюю военнослужащую Королевского военно-морского флота Сиан Даусетт приговорили к 18 месяцам военной тюрьмы за серию домогательств в отношении сослуживцев на эсминце HMS Dauntless, сообщили 30 июля в издании Daily Star.