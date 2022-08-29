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Неожиданный реванш евро

Неожиданный реванш евро

В понедельник европейский рынок акций продолжал реагировать на новости из Джексон-Хоул. И теперь на его динамике отражались уже не только «ястребиные» заявления председателя ФРС в пятницу, но и последовавшие позднее выступления чиновников ЕЦБ.

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