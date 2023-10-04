Каждый четвертый учитель не хотел выбирать эту работу в юности

Каждый четвертый учитель в детстве и юности не строил планов по работе в этой профессии. Меньше других задумывались об учительской стезе нынешние аналитики, программисты и водители, чаще — HR-специалисты, дизайнеры.
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