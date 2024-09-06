Илья Набоков признался, что был шокирован высоким выбором на драфте НХЛ: «Я же старенький»

Вратарь «Металлурга» Илья Набоков поделился эмоциями от выбора на драфте НХЛ.Вратарь «Металлурга» Илья Набоков поделился эмоциями от выбора на драфте НХЛ.
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